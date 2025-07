Futsal A/F: Cmb, ufficiale il rinnovo di Bergamotta

Anche per la stagione 2025-26, Roberta Bergamotta resta in biancoazzurro. Nella giornata di oggi, la laterale di Policoro ha trovato l’accordo con il Cmb, dopo i primi due anni, per il rinnovo per la prossima stagione.

“È difficile esprimere a parole l’orgoglio, il senso di appartenenza e la gratitudine nel poter risposare nuovamente questo progetto che ormai prosegue da tre anni. Qui mi sento davvero a casa. Non c’è un singolo episodio che spicchi sugli altri: è stato un percorso fatto di alti e bassi, ma arricchito da tanti momenti positivi. Abbiamo saputo gioire insieme, dimostrando, nel nostro piccolo, una forza straordinaria”, sono le parole di Roberta Bergamotta ai canali ufficiali del club biancoazzurro.

Soddisfazione anche da parte del direttore sportivo Angelo Pascale: “Roberta è una giocatrice giovane e lucana, un profilo che rispecchia le caratteristiche della nostra terra: serietà, sacrificio, lavoro e costanza, elementi fondamentali per far parte di un gruppo come quello del Cmb”.

