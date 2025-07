Futsal A/F: Cmb, è ufficiale l’arrivo della laterale Valendino

La famiglia del Cmb si allarga con l’innesto di Alessia Valendino. La laterale classe 2002, è tra i profili emergenti del futsal femminile italiano. Proviene da ben cinque anni in Abruzzo tra TikiTaka, Montesilvano e due volte Pescara. Nell’ultima stagione, ha disputato la finale scudetto, oltre ad aver realizzato tre reti in campionato.

“Ho scelto il Cmb perché sin da subito ha dimostrato di avere un progetto desideroso. Sono ben motivata e come non potrei, avendo accanto delle giocatrici di un certo spessore. Sento di avere gli stimoli giusti per mettermi in gioco e la voglia di conquistare sempre qualcosa di più. Le aspettative? Dalla squadra mi aspetto una crescita esponenziale. Con la giusta unione, forza e caparbietà, abbiamo la possibilità di arrivare in alto ed abbiamo tutte le potenzialità valide per farlo”, afferma la neo arrivata Valendino.

Le caratteristiche della neo-arrivata, le descrive anche il direttore sportivo Angelo Pascale: “È una laterale moderno, si tratta di una giocatrice completa, con struttura fisica e grande capacità di resistenza. Unisce corsa, forza nei duelli, buon piede e lettura del gioco. Con Valendino inseriamo in rosa un profilo italiano molto interessante”.

