Futsal A/F: Cmb, è ufficiale l’arrivo della laterale Belli

Altro importante innesto in casa biancoazzurra: questa mattina ha firmato la laterale Federica Belli, laterale classe 1992. Nella sua lunga carriera, ha giocato in Serie A con le maglie della Kick Off, prima di un lunghissimo ciclo con Pescara con cui ha vinto anche uno scudetto e disputato due finali.

“Ho scelto il Cmb per il progetto ambizioso del club e perché no, tornare a giocare con Vanin. Sarà un campionato competitivo ed entusiasmante. Siamo una bella squadra, sono sicura che cresceremo giorno dopo giorno. Con la giusta preparazione, dedizione e serietà possiamo arrivare lontano. Ai tifosi chiedo seguito e sostegno”, sono le prime parole di Federica Belli in biancoazzurro.

Soddisfazione anche da parte del direttore sportivo Angelo Pascale che parla dell’operazione appena conclusa: “Con Belli, inseriamo in squadra un profilo italiano con qualità ed esperienza. Siamo sicuri che potrà dare una grande mano al progetto Cmb”.

