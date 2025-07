Futsal A/F: Cmb, Casiero completa il pacchetto dei portieri

Altra riconferma in casa biancoazzurra, la terza per quanto riguarda le atlete lucane. Infatti, nelle ultime ore, il Cmb ha annunciato la riconferma del portiere Claudia Casiero, che oltre a completare il pacchetto degli estremi difensori della prima squadra, sarà a disposizione anche dell’Under 19 del tecnico Mosca.

“Questa esperienza mi sta aiutando tanto a migliorare e crescere per il mio futuro. Sono contenta di far parte di questa grande famiglia e di poter crescere insieme a loro. Quest’anno affronteremo il campionato di Serie A e quello dell’Under 19 con impegno e dedizione per lo sport che amo e per questa maglia. Mi aspetto di migliorare il più possibile e di vivere altre belle esperienze formative come quelle che ho già vissuto”, afferma Casiero ai canali ufficiali del club biancoazzurro.

“Claudia è un portiere giovanissimo del nostro vivaio e rappresenta il futuro del club. Investire sui giovani è l’obiettivo e lei è un esempio”, conclude il direttore sportivo del club biancoazzurro Angelo Pascale.

