Futsal A/F, Bitonto: tre punti d’oro in palio con l’Atletico Foligno

Sfida cruciale per il Bitonto in terra umbra, dove le neroverdi affronteranno l’Atletico Foligno in un match ricco di insidie. Le padrone di casa, attualmente in zona playout con soli nove punti conquistati, cercano disperatamente un risultato positivo per rilanciare la corsa salvezza, soprattutto dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Molfetta.

Di fronte, però, troveranno un Bitonto lanciatissimo, reduce dal travolgente 9-2 sulla Lazio e imbattuto nel girone di ritorno, con un solo obiettivo in mente: vincere. Con 33 punti in classifica, le ragazze allenate da Gianluca Marzuoli inseguono la capolista Pescara, distante appena una lunghezza, e vogliono riprendersi la vetta.

Marzuoli: “Sfida piena di insidie”

Il tecnico Marzuoli non si fida dell’Atletico Foligno e avverte le sue ragazze: “È una partita complicata, su un campo dove molte squadre di vertice hanno faticato. Noi, inoltre, non saremo al completo e il lungo viaggio potrebbe toglierci energie. Dovremo dare il massimo per tornare a casa con un risultato positivo”.

Anche Renata Adamatti, pronta a partire per la Nazionale dopo il match, mette in guardia sulle difficoltà dell’incontro: “Sulla carta possono sembrare gare semplici, ma sul campo è tutta un’altra storia. Dovremo essere rapide nel pensiero e nei movimenti per trovare gli spazi giusti”.

Appuntamento al Palapaternesi

La sfida tra Atletico Foligno e Bitonto C5 è in programma domenica 9 febbraio alle ore 16:30 al Palapaternesi. Arbitri del match saranno Antonio Nappo ed Emilio Romano, con Gianluigi Squilletti al cronometro. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

