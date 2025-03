Futsal A/F, Bitonto: sfida scudetto con la capolista Falconara

Domenica 10 marzo, alle ore 18, il Bitonto affronterà l’Okasa Falconara in un vero e proprio scontro al vertice del campionato di Serie A femminile di futsal. Dopo il pareggio casalingo dell’ultimo turno, le leonesse si trovano a -2 dalle marchigiane, attuali capolista con 45 punti.

Un distacco minimo che rende la sfida cruciale per definire le migliori posizioni in vista della poule scudetto. All’andata il match si concluse con un pareggio spettacolare: le due squadre riusciranno a regalare un nuovo show, ma con un finale diverso?

Marzuoli: “Non è una gara da dentro o fuori”

L’allenatore del Bitonto, Gianluca Marzuoli, mantiene la concentrazione alta: “È una partita importante, ma non decisiva. Restare agganciati alle primissime posizioni è fondamentale per avere il miglior piazzamento nella fase finale. Non serve nascondersi: entrambe le squadre sono forti e con filosofie di gioco diverse, cercheranno di superarsi con le proprie qualità. La chiave sarà sbagliare il meno possibile e capitalizzare le occasioni da gol. Ma non è una gara ad eliminazione diretta, quelle arriveranno da aprile. Dobbiamo solo dare il massimo, il più grande riconoscimento sarà l’applauso del pubblico a fine partita”.

Renata: “Una partita sempre speciale”

Tra le protagoniste più attese c’è Renata Adamatti, leader della classifica marcatori e punto di riferimento per le leonesse: “Per vincere dobbiamo dare il massimo e lavorare ogni giorno con continuità. Lo staff ci segue con grande attenzione per mantenere alta la nostra condizione fisica. Le sfide contro il Falconara sono sempre state incredibili, sia con il Bitonto che ai tempi dello Statte. Anche questa volta non sarà da meno. In più avremo i nostri tifosi sulle tribune e per loro dobbiamo dare tutto”.

Diretta streaming su YouTube

La partita sarà arbitrata da Andrea Saggese (primo arbitro), Andrea Antonio Basile (secondo) e Andrea Cini (cronometrista). Fischio d’inizio domenica alle ore 18 al PalaBadiali, con diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author