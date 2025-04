Futsal A/F, Bitonto sfida la VIP C5 per consolidare il terzo posto

Dopo due mesi lontano dal PalaPansini di Giovinazzo, il Bitonto C5 Femminile torna a giocare fra le mura amiche ospitando la VIP C5 domenica 4 maggio alle ore 18.00. La sfida, valida per la terz’ultima giornata di Regular Season, vedrà le leonesse affrontare un’avversaria in piena lotta per la salvezza.

Le venete, attualmente terzultime con sedici punti, sono a soli due punti dalla salvezza diretta e lotteranno fino all’ultimo per ottenere punti preziosi. Per il Bitonto, invece, l’obiettivo è chiaro: ottenere la vittoria per mantenere il terzo posto in classifica e restare in scia di Pescara e Falconara.

Reduci dal netto successo contro il Lamezia per 10-3 e forti della conquista della Coppa Italia, le ragazze allenate da Gianluca Marzuoli vogliono ora chiudere al meglio la stagione regolare in vista dei playoff scudetto. “Finalmente torniamo a giocare con continuità” ha sottolineato Marzuoli. “Abbiamo davanti tre mini finali contro squadre che hanno ancora obiettivi importanti. La VIP è ancora in corsa per la salvezza diretta e cercherà punti anche contro di noi. Abbiamo approfittato delle festività per rifiatare e ora torniamo a lavorare con intensità per prepararci al meglio”.

Tra le protagoniste della stagione spicca ancora una volta Renata Adamatti, top scorer della squadra e protagonista assoluta anche in Coppa Italia. “È una stagione dura e faticosa” ha commentato. “Il lavoro settimanale ci permette di reggere sia fisicamente che mentalmente. Le emozioni che viviamo in campo sono il frutto dell’impegno quotidiano, in palestra e sul terreno di gioco. Rispetto allo scorso anno siamo leggermente indietro, perciò ogni partita sarà fondamentale per ottenere la miglior posizione possibile”.

L’incontro sarà arbitrato da Raffaele Bonocore come primo arbitro, Tommaso Vallecaro come secondo, con Dario Pezzuto al cronometro. Prima del fischio d’inizio, su disposizione della Divisione Calcio a 5, sarà osservato un minuto di silenzio e letta una preghiera in memoria di Papa Francesco.

Appuntamento dunque fissato per domenica 4 maggio alle ore 18.00 al PalaPansini di Giovinazzo.

