Futsal A/F: Bitonto ospita Falconara e tornano in mente bei ricordi

E’ tempo di tornare a casa per le leonesse neroverdi che nel terzo turno del campionato nazionale di Serie A, affronteranno le marchigiane del Città di Falconara.

Dici Falconara e subito la mente torna a quella pazza rimonta di gara tre della semifinale scudetto, quando in un minuto e quarantasette secondi effettivi, le reneroverdi ribaltarono le biancoazzurre con una tripletta di Renatinha, accedendo poi alla finale scudetto con il Tiki Taka.

Emozioni indelebili, da cui ripartire per affrontare una squadra che nelle prime tre giornate ha conquistato sette punti su nove, guadagnandosi la quarta piazza.

Ultimo successo, quello ottenuto la scorsa domenica in casa per due reti a uno con il sempre ositco Kick Off. Servirà dunque il miglior Bitonto per affrontare al massimo le citizens e continuare ad avere come unico fattore costante la vittoria.

Al netto dei tre successi in altrettante gare e con ventiquattro goal all’attivo infatti, i numeri sono tutti dalla parte delle leonesse che possono già vantare in vetta alla classifica marcatrici con quindici goal Renatinha (otto) ed Alessia Grieco (sette).

Al momento del fischio di inizio però tutto si azzererà e ci sarà da lottare come sempre per stabilire chi si porterà a casa il bottino pieno.

Appuntamento dunque a domenica 22/10/23 – Pala “Pansini” di Giovinazzo per Bitonto C5 Femminile vs Città di Falconara. Calcio di inizio alle ore 18.00.

