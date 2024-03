Futsal A/F, Bitonto-Molfetta: derby di Puglia al Palapansini

E’ tempo di tornare a calcare il parquet di casa per le leonesse neroverdi che nel diciottesimo turno del campionato nazionale di Serie A ospiteranno tra le mura amiche del “Palapansini” il Molfetta, per dare vita a un derby spettacolare di inizio Marzo.

Reduci dal pari casalingo per uno a uno con il Pelletterie, per le molfettesi l’imperativo è non perdere più punti per rischiare di compromettere la zona play off nella fase più decisiva della stagione.

I trentatré punti e il quinto posto sono un bottino da difendere a tutti i costi dagli attacchi dalla Lazio. Di fronte però ci sarà un Bitonto che ancora una volta è reduce da una vittoria tennistica come quella ottenuta nell’ultimo turno contro la Kick Off per dieci reti a quattro. Un Bitonto, chiamato a scrivere l’ennesimo record stagionale per continuare a guardare tutti quanti dall’alto ed a segnare il territorio fra sé e le dirette inseguitrici, distanziate almeno di cinque lunghezze. Un Bitonto, sempre più spietato in attacco come testimoniano le 115 reti messe a segno finora, a fronte delle 30 subite.

Gianluca Marzuoli sa che in questa ultima parte della Regular Season si gioca la conferma della prima posizione nella Regular Season: “Siamo in una fase della stagione in cui si va a ottimizzare la condizione fisica e atletica per arrivare a metà aprile nelle condizioni migliori per le partite decisive. Il nostro mese di febbraio è stato un mese che se da un lato mi ha soddisfatto sul lato realizzativo con 24 gol in 3 partite non è stato eccellente dal lato delle reti subite: 12 reti in tre partite sono forse il record negativo per noi. Dobbiamo lavorare per ridurre al minimo le possibilità per gli avversari per segnare perché come dico sempre vince chi ha la difesa più efficiente. Noi dobbiamo tendere sempre di più a questo obiettivo anche se non possiamo nascondere quelle che sono le nostre caratteristiche di squadra devastante quando sviluppa il suo potenziale offensivo. Quella di domenica sarà una partita difficile sia per la forza oggettiva delle avversarie sia perché come tutti i derby si presta a qualsiasi risultato. Noi dovremo giocare al massimo nelle nostre possibilità per andare alla pausa lunga nelle migliori condizioni di classifica possibile”.

Lucilèia guarda sempre con grande attesa a queste partite: “Molfetta ha giocatrici molto forti, alcune le conosciamo bene e quest’anno ha fatto una bella stagione di alta classifica. All’andata, nonostante il risultato, abbiamo incontrato molte difficoltà e probabilmente è stato grazie al nostro pubblico che ha percorso i pochi chilometri da Bitonto a Molfetta che abbiamo trovato le energie e le motivazioni in più per fare una bella partita e portare a casa il risultato. Domenica deve essere la stessa cosa. La società ha indetto una giornata “pro bitonto” e ci aspettiamo che tutta la città e tutti i tifosi riempiano in massa il Palapansini per darci la carica in più per portare a casa il risultato”.

Ad arbitrare la partita saranno Paolo De Lorenzo e Massimo Seminara. Nicola Acquafredda sarà l’addetto al cronometro

Fischio d’inizio alle 19.00 da non perdere, poi differita integrale in TV Martedì 5 Marzo sul canale 16 del digitale terrestre di TRM Network.

