Futsal A/F: Bitonto-Kick Off a Sammichele, obiettivo tre punti per restare in scia

Archiviata la pausa per le nazionali, il Bitonto C5 Femminile torna in campo per affrontare la Kick Off Milano nella gara valida per la regular season. L’incontro si disputerà domenica 30 marzo alle ore 18 presso il PalaLagravinese di Sammichele di Bari, impianto scelto per l’indisponibilità del Palapansini.

Il match arriva in un momento delicato per la formazione pugliese, reduce da un calendario fitto e da numerose assenze dovute agli impegni internazionali. Nonostante ciò, le leonesse scenderanno in campo con l’obiettivo di non perdere terreno dalla capolista Falconara e dal Pescara, attualmente distante solo tre punti.

L’andata fu segnata dalle polemiche: il Bitonto fu costretto a schierare una formazione giovanissima dopo il rinvio iniziale causato da un furto del materiale tecnico. Ora, in un curioso destino che si ripete, le pugliesi dovranno nuovamente fare i conti con una rosa ridotta, a causa della permanenza delle sudamericane nei rispettivi ritiri per le qualificazioni mondiali.

“Non abbiamo potuto preparare bene la partita né la Final Eight – ha ammesso Gianluca Marzuoli – ma domenica penseremo solo al campionato. Sarà una gara complicata, anche perché non giochiamo nel nostro palazzetto”, ha aggiunto il tecnico, auspicando una prova concreta nonostante le difficoltà.

Anche Nicoletta Mansueto, reduce dalla storica qualificazione al Mondiale nelle Filippine, ha sottolineato l’importanza della gara: “È stata un’esperienza straordinaria, ma ora bisogna tornare a pensare al campionato. La sconfitta con Falconara ci ha insegnato tanto, ora viene la parte più bella della stagione e dobbiamo essere pronte”.

La Kick Off, dopo un buon girone d’andata, cerca punti per interrompere la discesa in classifica. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Francesco Cocco e Tommaso Vallecaro, con Tommaso De Candia al cronometro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author