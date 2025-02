Futsal A/F, Bitonto: big match con la capolista Pescara

Sabato sera di fuoco per il Bitonto C5 Femminile, atteso dalla trasferta più difficile della stagione. Nella 19a Giornata di Serie A, le ragazze di Gianluca Marzuoli sfideranno la capolista Pescara in un vero e proprio scontro al vertice.

Le due squadre, separate da un solo punto in classifica e con il Falconara a fare da terzo incomodo, si giocano un piazzamento chiave in vista dei playoff scudetto. Le abruzzesi guidano con 39 punti, lo stesso bottino delle leonesse e del Falconara, in un testa a testa che potrebbe protrarsi fino a maggio.

Un match ad alta intensità, con undici giocatrici tra Italia e Brasile impegnate nelle rispettive nazionali. All’andata finì 3-3, un risultato ricorrente tra le due squadre, verificatosi quattro volte negli ultimi sette incontri di regular season.

Marzuoli e Luciléia, due ex con ambizioni da protagonisti

Mister Marzuoli, ex della sfida, conosce bene il valore del Pescara: “Ha sempre avuto una rosa profonda e di qualità. Sarà una partita spettacolare, ma non decisiva: ci sono ancora tanti scontri diretti e il calendario può riservare sorprese. Noi vogliamo mettere in campo le nostre qualità per superare una grande squadra”.

Luciléia, altro volto noto a Pescara, ha conquistato uno scudetto in biancazzurro prima di approdare a Bitonto: “Giocare qui è stato un sogno per l’atmosfera, la forza della squadra e l’amore dei tifosi. Mi sento bitontina a tutti gli effetti e voglio ripagare questa fiducia dando sempre il massimo”.

Appuntamento e diretta TV

La sfida andrà in scena sabato 22 febbraio alle ore 18 al Palarigopiano, con diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 e differita su TRM Network martedì alle 22:30. Arbitreranno l’incontro Marco Moro e Emilio Romano, con Gianluigi Squilletti al cronometro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author