Futsal A/F: Bitonto a Milano con il lutto al braccio

E’ tempo di ultimo giro di giostra per il Bitonto C5 Femminile che nell’ultima gara della stagione regolare affronterà, ironia del destino, la Kick Off Milano battuta una settimana fa in finale di Coppa Italia. Un destino, dunque, che metterà ancora una volta di fronte le allblacks alle neroverdi.

Capitolo Coppa Italia a parte, in campionato le lombarde sono forse la vera rivelazione della stagione, con un quinto posto straordinario, che va a consentirle di giocarsi a pieno i play off scudetto. I 45 punti conquistati finora sono frutto di quattordici vittorie, tre pareggi e otto sconfitte, con 96 goal segnati che non sono affatto un caso.

Le milanesi sono uno degli scogli più insidiosi sul cammino del Bitonto. Così come Madeline Stegius, autrice di 22 reti ed eletta recentemente migliore giocatrice svedese. In porta, alla Kick Off c’è Gabi Tardelli, grande ex della partita e ultima ad arrendersi nella finalissima di domenica scorsa.

Servirà dunque tenere alta la guardia anche in quest’ultima giornata di campionato al Bitonto per portare a casa altri tre punti d’oro e sperare fino all’ultimo minuto nel sorpasso all’ultima curva sul Pescara (impegnato contro la VIP) che vorrebbe dire primato in classifica.

Un Bitonto con l’anima a mille, dopo la vittoria in Coppa di una settimana fa, ma consapevole allo stesso tempo che ora corpo e mente, devono essere già rivolte al prossimo traguardo da conquistare.

Un Bitonto che, comunque vada, con i suoi 65 punti conquistati finora ha già stabilito il proprio record di punti in Serie A e migliorato la quarta posizione dello scorso anno.

Numeri pazzeschi, come le statistiche di attacco e difesa, a cui corrispondono 145 goal segnati e soli 41 subiti, a cui si aggiungono i numeri mostruosi di Lucileia e Renatinha, autrici fino a questo momento di 48 e 39 reti ciascuna. Sarà dunque una chiusura di stagione regolamentare col botto.

Marzuoli non vuole cali di tensione: “Abbiamo festeggiato quello che c’era da festeggiare, è stato bellissimo. Indimenticabile vincere la coppa in quell’atmosfera e poi goderci la gente in piazza a Bitonto. Ma poi martedì tutti in palestra per preparare la stagione. Domenica troveremo una Kick Off che anche se non ha problemi di classifica vorrà renderci la pariglia cercando di vincere la partita. Dovremo essere concentrati e attenti. Anche se è altamente improbabile esiste ancora la possibilità di chiudere al primo posto. Dobbiamo completare la regular season convinti di aver fatto sempre tutto il possibile per arrivare sempre più su come è successo finora. Un cammino che ci rende soddisfatti del lavoro di crescita fatto finora”.

Per Bianca Castagnaro è una vittoria ininterrotta: “Si, prima di arrivare a Bitonto ho praticamente vinto tutto lo scorso anno con lo Stein Cascavel, sono passata da una squadra di campioni a una squadra di fenomeni. E’ bellissimo giocare a Bitonto e soprattutto stare a Bitonto. Si vive una bellissima atmosfera che ti aiuta a stare sempre concentrata e a dare il massimo di te stessa. Dobbiamo continuare così per dare ancora soddisfazioni ai nostri tifosi”.

Ad arbitrare la partita Alessandro Cannizzaro primo arbitro e Luca Serfilippi, secondo. Al cronometro Domenico di Micco.

Domenica Il Bitonto giocherà con il lutto al braccio e ha chiesto che venga osservato un minuto di silenzio prima della gara per ricordare i quattro giovani bitontini deceduti in un terribile incidente stradale la notte del 25 aprile.

Appuntamento domenica al Palazzetto dello Sport di Parco Mattei a San Donato Milanese per Kick Off vs Bitonto C5 Femminile.Fischio di inizio alle ore 16.00. Diretta Streaming su FutsalTV.it

