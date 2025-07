Futsal A/F, Angelica Cataldo alla Soccer Altamura: prima in A per lei

Angelica Cataldo è ufficialmente una nuova calciatrice della Soccer Altamura. Classe 2006, approda per la prima volta nella massima categoria del calcio femminile italiano coronando un percorso costruito con dedizione e passione.

Originaria di Altamura, Cataldo ha iniziato a giocare per strada, nella sua città, per poi maturare esperienze nel calcio a 11 con il Ruvo e nel futsal con il Terlizzi. Nel 2022 l’ingresso nel New Bisceglie Girls rappresenta un momento decisivo per la sua crescita: in tre stagioni conquista il Campionato Under 15, la Coppa Puglia e, nella stagione appena conclusa, arriva ai playoff nazionali Under 19, classificandosi tra le prime otto squadre d’Italia.

Cataldo ha inoltre preso parte a importanti manifestazioni giovanili come la Rappresentativa e la Future Cup, organizzate dalla Divisione. “Ringrazio di cuore la società per questa splendida opportunità. È un sogno che si realizza. Allenarmi e giocare accanto ad atlete di alto livello è sempre stato il mio obiettivo, e sono pronta a dare il massimo ogni giorno per crescere e onorare questa maglia”, ha dichiarato Cataldo.

Con questo innesto, la Soccer Altamura conferma la volontà di investire su giovani promesse del territorio, puntando su un progetto di crescita tecnica e personale che guarda al futuro.

