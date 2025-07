Futsal A/F, altri due colpi per la Soccer Altamura: ufficiali Rosato e Pereira

La Soccer Altamura ha annunciato due nuovi ingaggi: Miriana Rosato e Cintia Pereira.

Miriana Rosato, classe 2002, approda in biancorosso dopo una significativa esperienza con il Bitetto, dove ha indossato la fascia da capitano e contribuito ai risultati più rilevanti della storia del club, tra cui i playoff nazionali e le Final Four di Coppa Puglia. In precedenza, ha militato per quattro stagioni nella Virtus Cap Sammichele. Ha iniziato a giocare a calcio a soli dieci anni frequentando una scuola calcio e la sua crescita tecnica l’ha portata a essere selezionata per la Rappresentativa della Divisione, con cui ha raggiunto per due volte consecutive le semifinali del torneo nazionale. “Sono veramente entusiasta di cominciare quest’esperienza in questa squadra e di potermi allenare con giocatrici di un certo livello. Per me è un vero onore. Sono qui per crescere e dare il massimo”, ha dichiarato l’atleta.

A rafforzare l’organico arriva anche Cintia Pereira, nata nel 1989 a Campo Mourão, in Brasile. Volto noto del futsal italiano, Cintia ha iniziato la sua carriera in patria con Maringá, Londrina, Paraná Clube e Guarapuava. Dal 2015 si è trasferita in Italia, indossando le maglie di Breganze, Bisceglie e Rovigo. Dopo una parentesi all’estero, è tornata in Itali la scorsa estate per indossare la maglia del Cagliari, con cui ha raggiunto i quarti di finale scudetto, contribuendo in modo decisivo al percorso della neopromossa fino ai playoff, in coppia con la collega Polloni. “Non vedo l’ora di iniziare con questa nuova maglia. Farò del mio meglio per aiutare Altamura a raggiungere gli obiettivi prefissati. Ringrazio la società per l’opportunità di far parte di questo progetto”, ha commentato Pereira.

Con questi due nuovi innesti, la Soccer Altamura punta a consolidare la propria competitività e ad affrontare con rinnovata ambizione la prossima stagione.

