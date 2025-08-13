Furto sacrilego al cimitero di Martina Franca: trafugati 150 vasi in rame

Un deplorevole furto ha colpito il cimitero comunale di Martina Franca, lasciando un profondo senso di sdegno nella comunità. Nella notte di martedì 12 agosto, ignoti si sono introdotti all’interno del camposanto, profanando un luogo di quiete e memoria per compiere un atto di sciacallaggio.

L’obiettivo dei ladri è stato il rame, un metallo dal valore elevato. Sono stati trafugati ben 150 vasi interni che ornavano le tombe. Un bottino cospicuo, ottenuto con un gesto che non solo arreca un danno economico, ma ferisce il sentimento di rispetto e affetto che lega i cittadini ai propri defunti.

L’episodio è stato immediatamente denunciato alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili di questo gesto. Le speranze sono riposte nella possibilità di identificare i colpevoli e porre fine a questa ondata di furti che da tempo affligge i cimiteri della zona.

L’Amministrazione Comunale, consapevole della gravità della situazione e decisa a tutelare il decoro e la sacralità del luogo, ha annunciato l’adozione di misure preventive. Per scoraggiare futuri episodi e individuare eventuali malintenzionati, verranno installate delle foto-trappole all’interno del cimitero.

