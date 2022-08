FOGGIA- Venti secondi per portare via una bicicletta legata a un palo: il video del furto è diventato virale sui social e ora è caccia ai ladri.

È accaduto intorno alle 17 del 19 agosto in via Ofanto, a Foggia, quando due uomini in sella alle proprie bici hanno “puntato” una mountain bike biammortizzata, di colore giallo e nero, legata a un palo con una catena.

Con una mossa fulminea della durata di 20 secondi i due sono riusciti ad appropriarsi del mezzo e ad allontanarsi indisturbati. Tutta la scena è stata immortalata da una telecamera per la videosorveglianza della zona e le immagini sono rimbalzate dalle chat ai social. Dunque, ora è caccia ai malviventi per le forze dell’ordine.