TARANTO – Dovranno difendersi dalle accuse, tutte da dimostrare, di furto aggravato, tre uomini deferiti all’Autorità Giudiziaria dai Falchi della Squadra Mobile per presunto furto aggravato in un appartamento nella zona di San Vito.

L’attività d’indagine ha preso avvio lo scorso mese di maggio a seguito della denuncia sporta presso gli Uffici della Questura da parte del proprietario di una villa che era stata oggetto di furto.

L’uomo aveva riferito che ignoti, ripresi dalle telecamere del circuito interno di videosoerveglianza, si sarebbero introdotti più volte in casa asportando numerosi oggetti di ingente valore economico quali attrezzi da lavoro per l’edilizia, per il giardinaggio, strumenti di precisione di cablaggio fibra ottica, un televisore e altro: il tutto per un valore di circa 30mila euro.

La visione delle immagini riprese dalle telecamere, avrebbe confermato il racconto dell’uomo.

Dopo aver prestato la loro collaborazione agli inquirenti, entrambi gli uomini hanno rivelato i luoghi dove avevano depositato gli strumenti, consentendo la restituzione all’avente diritto.