MORCIANO DI LEUCA- Si sono intrufolati in un cantiere di Marina di Torrevado, hanno rubato il gasolio di un escavatore utilizzato per lavori dell’Acquedotto pugliese e si sono dati alla fuga. Ma i due ladri sono stati beccati dai carabinieri di Salve impegnati in un servizio finalizzato a prevenire/ reprimere i reati contro il patrimonio e sono stati arrestati in flagranza di reato.

È accaduto nella serata di ieri, 21 dicembre, intorno alle 23 circa quando i militari si sono imbattuti in un’Audi A3 con a bordo un 37enne e un 40enne e hanno deciso di fermarla per una perquisizione: all’interno del portabagagli hanno trovato un bidone in metallo della capacità di litri 50 e una tanica di litri 10, pieni di gasolio asportato poco prima dal serbatoio di un escavatore di proprietà di una ditta, parcheggiato all’interno di un cantiere.

L’escavatore è impiegato per lavori svolti per conto dell’aqp pugliese. Arrestati, espletate formalità rito, sono stati sottoposti in regime di detenzione domiciliare così come disposto da autorità giudiziaria.