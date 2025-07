Furto e resistenza: tarantino arrestato dopo inseguimento a Grottaglie

La Polizia ha arrestato un 33enne, originario di Taranto, ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso di un servizio notturno di prevenzione dei reati predatori predisposto dal Commissariato di Grottaglie, gli agenti della Squadra Volante hanno notato tre utilitarie procedere contromano in una zona periferica del comune, con a bordo alcuni giovani. Insospettiti, i poliziotti hanno tentato di fermare i veicoli per un controllo, ma i conducenti hanno reagito accelerando bruscamente nel tentativo di eludere l’alt.

Ne è nato un inseguimento ad alta velocità, durato circa dieci minuti, che si è snodato per le vie del centro storico di Grottaglie. I tre mezzi, in fila indiana, hanno cercato di seminare gli agenti prendendo strade diverse. Nella zona dell’ospedale, uno dei fuggitivi, alla guida di una Fiat Ypsilon, ha perso il controllo del veicolo in curva, andando a schiantarsi contro un’auto in sosta.

Il 33enne ha provato a fuggire a piedi, ma è stato bloccato e arrestato dagli agenti. La Fiat Ypsilon presentava il sistema d’accensione manomesso, segno evidente del furto commesso poco prima. L’uomo, su disposizione della Procura di Taranto, è stato trasferito in carcere.

Le indagini hanno permesso di trovare nel centro cittadino di Grottaglie anche una seconda auto rubata, abbandonata sulla strada. Sono tuttora in corso accertamenti per individuare gli altri giovani coinvolti e recuperare il terzo veicolo.

