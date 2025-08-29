Furto di escavatori a Modugno: bottino da 250mila euro

MODUGNO – Furto da 250mila euro in un’azienda di materiali e mezzi per lavori edili di Modugno, nel Barese. Il responsabile della filiale ha denunciato il furto avvenuto nella notte di cinque mini escavatori Cat, martello demolitori, troncatrici e frese per l’asfalto. Indagini in corso da parte dei carabinieri che al momento escluderebbero la presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona
