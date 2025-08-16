Furto d’auto a Maratea: identificato e deferito il responsabile grazie alla videosorveglianza

Un importante traguardo per la sicurezza cittadina è stato raggiunto grazie all’operato della Polizia Locale di Maratea, supportata dai sistemi di videosorveglianza. Gli agenti hanno identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo responsabile del furto di un’autovettura, avvenuto l’11 agosto nel centro della città.

L’auto, in panne e in attesa di riparazione davanti a un’officina, era stata sottratta con un espediente dall’autore del furto. Quest’ultimo era ignaro di essere ripreso continuamente dalle telecamere di sorveglianza. Solo poche ore dopo, il veicolo è stato rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria e restituito al titolare dell’autofficina.

Grazie alle immagini registrate, gli agenti sono stati in grado di seguire con precisione i movimenti del sospettato. Hanno ricostruito l’intera dinamica dell’accaduto e proceduto così all’identificazione del ladro. Questo intervento ha portato al deferimento per furto, ai sensi dell’articolo 624 del Codice penale.

Il caso non si limita a questo singolo episodio. Nei giorni precedenti, un’altra auto era stata rubata nella stessa zona e ritrovata poche ore dopo. La Polizia Locale ha inoltre raccolto ulteriori elementi che incriminano lo stesso individuo. La mattina del 14 agosto, intorno alle 4:30, il sospettato è risultato gravemente indiziato di un furto in abitazione. Le telecamere hanno nuovamente giocato un ruolo cruciale, collocando l’uomo nei pressi dell’abitazione. È riuscito ad accedere attraverso una finestra protetta solo da una zanzariera. In quell’occasione, sono stati sottratti un cellulare e due portafogli contenenti denaro e documenti.

L’attività della Polizia Locale, unita all’efficacia dei sistemi di videosorveglianza, continua a dimostrare l’importanza della tecnologia nella prevenzione e nella risoluzione dei crimini. Garantisce maggiore sicurezza per i cittadini di Maratea.

