Furto d’auto a Brindisi, sindaco si scusa con poeti in tour per Gaza

Giuseppe Marchionna: “Quel gesto non rappresenta la nostra città. Tornate, vi aspettiamo”

“Non voltarsi dall’altra parte”. È l’appello che si leva da Brindisi e che trova piena adesione da parte dell’amministrazione comunale. A parlare è il sindaco Giuseppe Marchionna, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio rammarico per il furto subito da Leonardo Tosti e Antonio Bocchinfuso, i due giovani impegnati in un tour solidale in favore di Gaza.

“A nome mio personale e quale interprete di un sentimento comune della quasi totalità dei brindisini, chiedo innanzitutto scusa a Leonardo e ad Antonio”, ha dichiarato Marchionna riferendosi all’episodio avvenuto durante la loro tappa in città, dove era stata presentata l’opera Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza. Proprio mentre i due stavano esponendo il senso della loro iniziativa, ignoti hanno rubato la Fiat Panda con cui stavano attraversando l’Italia, rendendosi protagonisti di un gesto che ha suscitato forte indignazione.

A denunciare l’accaduto era stato il gruppo territoriale di Emergency, tra i promotori della serata. Il sindaco ha voluto ribadire che, pur non essendo direttamente responsabile, sente il dovere di scusarsi come rappresentante di una comunità: “Non è mai scontato chiedere scusa per fatti che non ci coinvolgono direttamente, ma che ci toccano profondamente come cittadini e istituzioni”.

Marchionna ha poi sottolineato quanto avvenuto non rappresenti l’anima autentica della città: “Quella che i due giovanissimi hanno purtroppo sperimentato non è la Brindisi che tutti insieme, fra mille difficoltà, cerchiamo di costruire”.

E ha concluso con un invito: “Li ammiriamo per la forza con cui hanno proseguito il tour verso Riace. Vorremmo che tornassero a Brindisi, per continuare a raccontarci del loro impegno e per ricevere ciò che è stato loro ingiustamente tolto”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author