Furto con scasso a San Pietro in Lama: i ladri fuggono con armi e preziosi

Nella notte tra domenica e lunedì, un’abitazione a San Pietro in Lama, in provincia di Lecce, è stata teatro di un furto con scasso mentre i proprietari erano assenti. I malviventi si sono introdotti nella casa, situata a ridosso della strada provinciale 16, e hanno forzato una cassaforte. Sono riusciti a rubare quattro pistole (tutte regolarmente detenute) e diversi oggetti preziosi, per un bottino stimato in diverse migliaia di euro. I carabinieri stanno conducendo le indagini e contano sull’analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza dell’abitazione per identificare gli autori del colpo.

