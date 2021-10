BARI- Hanno portato via una playstation, televisori e piccoli oggetti in oro mentre alcuni studenti universitari sono tornati dalle proprie famiglie: sono finiti in carcere quattro georgiani per il furto commesso, a Bari, ai danni di alcuni ragazzi.

È accaduto nel mese di agosto quando, gli studenti rientrati dalle vacanze hanno trovato aperta la porta d’ingresso e dall’appartamento si sono accorti mancare alcuni oggetti. Allertati i poliziotti della Questura, questi hanno avviato un’attività d’indagine volta a identificare i topi d’appartamento responsabili del furto.

Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa da gip presso il Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di quattro cittadini georgiani responsabili, in concorso tra loro, di un furto in abitazione. Si tratta di Endeladze Beka, di 35 anni, attualmente detenuto, per altra causa, presso la cella di sicurezza del Policlinico di Bari, Khutsishvili Tornike, di 28 anni, Bogveradze Mamuka di 34 e Minashvili Aleko, di 45 anni.

Le indagini avviate dai “Falchi” della Squadra Mobile, coordinati da questa Procura della Repubblica, consistite anche nella visione di numerose telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire i fatti e identificare gli autori del furto ovvero quattro georgiani, tutti pregiudicati, e già noti agli investigatori per reati della stessa specie.

L’informativa di reato, redatta a loro carico, ha consentito al Pubblico Ministero di inoltrare e successivamente ottenere dal gip il provvedimento cautelare in carcere ieri eseguito a carico dei cittadini georgiani.