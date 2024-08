Furto a bordo treno nella stazione di Barletta, eseguita misura cautelare

Nei giorni scorsi operatori del Posto di Polizia Ferroviaria di Barletta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale, resosi responsabile di un furto a bordo di un treno a lunga percorrenza.

A segnalare l’evento, lo scorso 5 aprile, un gruppo di passeggeri del treno IC605 con destinazione la Città dell’Eraclio che, assistendo alla sottrazione di un bagaglio a mano di una turista straniera in viaggio in Italia, hanno subito allertato personale Polfer.

Gli operatori, immediatamente giunti in stazione, hanno individuato, e prontamente bloccato, l’uomo che la stessa donna riconosceva come l’autore del furto.

Lo straniero, quindi, sottoposto ad un controllo di polizia, è stato trovato in possesso di una busta di grandi dimensioni, al cui interno, è stata rinvenuta la borsa della turista alla quale è stata restituita.

La viaggiatrice ha ringraziato i poliziotti intervenuti per aver recuperato la refurtiva, fondamentale per la sua vacanza in Italia.

Le successive attività di indagine, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, hanno consentito di accertare meglio la dinamica dei fatti, tanto che l’Autorità Giudiziaria ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti dello straniero.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la locale Casa Circondariale.

Occorre precisare che la posizione dell’indagato è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che lo stesso non può considerarsi colpevole sino ad una sentenza definitiva di condanna.

