Furti seriali in Salento, due arresti a Tricase

TRICASE (LE) – I Carabinieri della Compagnia di Tricase hanno arrestato un 26enne e un 39enne, entrambi del posto e già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di una serie di furti ai danni di abitazioni, attività commerciali e luoghi di culto. I due si trovano ora ai domiciliari con il braccialetto elettronico, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Lecce.

Le indagini, condotte con l’analisi dei filmati di videosorveglianza e riconoscimenti fotografici, hanno permesso di collegare i due a diversi colpi, tra cui il furto di contanti in un supermercato Coop, una gettoniera dell’autolavaggio Q8, una rapina in abitazione e persino il furto di un oggetto votivo nella chiesa di Sant’Antonio. I malviventi, che spesso agivano con il volto coperto, hanno lasciato dietro di sé danni ingenti, in alcuni casi superiori al valore della refurtiva.

Decisivo per l’identificazione è stato un tatuaggio riconosciuto dai Carabinieri nei video di sorveglianza e confermato da immagini sui social. Dopo la raccolta di prove, la Procura ha richiesto la misura cautelare, accolta dal GIP e eseguita oggi dai militari dell’Arma.

