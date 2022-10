ANDRIA – La Questura della BAT e la Procura della Repubblica di Trani, in collaborazione con l’unità locale della Polizia Giudiziaria e della Polizia Stradale, ha effettuato 12 arresti per furti e rapine ad autotrasportatori ai danni di otto individui andriesi, con ordinanza di custodia cautelare in carcere, e quattro cerignolani, ai domiciliari.

L’associazione per delinquere è stata sgominata dopo un’indagine di oltre un anno. Tra i colpi messi a segno dalla banda, anche il furto del furgone di una squadra di calcio in carrozzina a Trani, nel maggio 2021.