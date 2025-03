Furti in aumento a Policoro, allarme Ugl: “Cittadini abbandonati”

“Continuano i furti nelle abitazioni, creando paura e disagio tra i cittadini. È necessario risvegliare il senso di solidarietà e impegno collettivo per contrastare ogni forma di illegalità”. Questo il monito lanciato da Pino Giordano, segretario provinciale Ugl Matera, e da Maristella Pace, responsabile zonale Ugl Policoro, che esprimono solidarietà alle famiglie colpite, in particolare a Policoro.

I recenti raid criminali hanno interessato diverse zone della città jonica, con furti in appartamenti di via Gran San Bernardo, via D’Azeglio e via Tristano. I ladri cercano oro e contanti, alimentando una crescente psicosi collettiva.

“L’emergenza sicurezza richiede risposte immediate dalle istituzioni. Non possiamo permettere che i cittadini si sentano soli o pensino di doversi sostituire alle forze dell’ordine”, sottolineano Giordano e Pace.

L’Ugl chiede un potenziamento degli organici e dei mezzi di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Vigili, oltre a un monitoraggio costante del territorio. “La situazione peggiora ogni giorno, bisogna reagire subito. Servono più controlli, videosorveglianza e un forte coordinamento, per evitare che la zona diventi un ‘Bronx’”.

Infine, l’Ugl invita i cittadini a non cedere alla giustizia fai-da-te: “Sarebbe un rischio enorme. Ci affidiamo alla professionalità delle forze dell’ordine, ma le istituzioni non devono abbandonare chi lavora e vive onestamente. Non lasciateci soli”.

