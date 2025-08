Furti di rame, ladri “pendolari” del Foggiano arrestati nelle Marche

Nove persone originarie della provincia di Foggia sono state arrestate in flagranza di reato nelle campagne di Macerata, nelle Marche, mentre tentavano di rubare cavi in rame da un impianto fotovoltaico situato in contrada Palombarette.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Macerata, con il supporto delle Stazioni di Montecassiano, Pollenza e Appignano, oltre al Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli arrestati sarebbero parte di una presunta banda di ladri “pendolari”, sospettata di aver compiuto diversi raid nel territorio marchigiano a partire dallo scorso gennaio. Gli indagati, stabilmente domiciliati nel Foggiano, avrebbero organizzato più trasferte mirate nelle Marche, per poi fare ritorno in Puglia al termine delle incursioni.

L’auto utilizzata per il colpo, sequestrata su disposizione dell’autorità giudiziaria, risulta intestata a uno degli arrestati ed è stata individuata in precedenti occasioni sul tragitto tra la Puglia e le Marche, rafforzando i sospetti su un’attività criminale strutturata e ripetuta.

I nove arrestati compariranno nei prossimi giorni davanti al Tribunale di Macerata per l’udienza di convalida. Intanto, proseguono gli accertamenti dei Carabinieri per verificare se la banda pugliese sia coinvolta anche in altri furti o tentativi di furto registrati in impianti fotovoltaici del territorio maceratese negli ultimi mesi.

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts