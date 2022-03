BAT – Furti d’auto, vetture incendiate e pneumatici spariti nella notte. È questo il bilancio nelle ultime 48 ore nella BAT, con quattro gravi episodi che hanno caratterizzato due dei tre capoluoghi di provincia.

Barletta è la città più colpita, con due casi in rapida successione tra mercoledì notte e venerdì mattina. Prima un incendio di un’auto in zona 167, alla periferia ovest: nella notte tra mercoledì e giovedì, un uomo ripreso con un cellulare ha appiccato le fiamme su una vettura alle spalle di un noto bar cittadino, per poi darsi alla fuga a bordo di un’altra macchina appostata nelle vicinanze.

Giovedì, invece, un imprenditore marchigiano che si trovava a Barletta per lavoro ha dovuto constatare il furto della sua vettura. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere, che hanno immortalato i due responsabili giunti indisturbati sul posto.

Anche Trani deve fare i conti con due episodi avvenuti nella notte tra giovedì e venerdì. Furto di pneumatici ai danni di due auto, uno in via Mosè da Trani e l’altro nel centralissimo incrocio tra corso Cavour e piazza della Repubblica, con l’intervento di una volante dei Carabinieri nella mattinata. La BAT resta terra di conquista, nonché prima provincia in Italia per furti e danni alle auto.