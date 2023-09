Furgone si ribalta: carreggiata invasa dall’uva

FRANCAVILLA FONTANA – A causa di un sinistro avvenuto intorno alle 13, centinaia di grappoli di uva trasportati da un camioncino ribaltatosi sulla Statale 7 all’altezza di Francavilla Fontana sono riversi in strada, rendendo complicata e pericolosa la circolazione all’altezza dell’uscita per Villa Castelli. Per fortuna, il conducente, soccorso dal 118, non ha riportato gravi ferite, ma intanto il mezzo, dopo lo scoppio di uno pneumatico, si è ribaltato su un fianco, “liberando” tutto il suo gustoso carico sulla carreggiata in direzione Taranto. Sul posto, 118, vigili del fuoco, carabinieri e gli agenti della polizia locale di Francavilla Fontana che insieme ai tecnici dell’Anas intervenuti sono alle prese con la difficile gestione del traffico e della messa in sicurezza della strada.

