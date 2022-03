TARANTO – Un incendio questa mattina ha interessato una gru del porto mercantile di Taranto. È accaduto alle ore 12.45, non ci sarebbero feriti. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento del porto con una motobarca e altri mezzi sono giunti dal comando provinciale. Al momento non sono note le cause del rogo, grande paura in città per la vistosa nube di fumo notata anche dai quartieri più periferici.

DETTAGLI NEL TELEGIORNALE DELLE ORE 14

In aggiornamento

Foto: F. Manfuso