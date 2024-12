Fuochi d’artificio non autorizzati: identificato e sanzionato giovane andriese

La Polizia Locale è riuscita ad identificare l’autore che ha fatto esplodere, la notte del 14 dicembre u.s. in Via Bisceglie, fuochi d’artificio non autorizzati. Gli Agenti della Polizia Locale durante specifici servizi volti al contrasto dello sparo non autorizzato di artifizi pirotecnici, hanno notato che alcuni fuochi sono stati fatti esplodere nella predetta via. Nell’immediatezza del fatto gli Agenti della Polizia Locale hanno identificato alcuni giovani ivi presenti e successivamente hanno visionato le telecamere pubbliche di videosorveglianza presenti in loco, identificando l’autore del gesto.

Il ragazzo, è stato sanzionato ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana che prevede un pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di € 250,00. e per aver violato l’Ordinanza Sindacale n. 359 del 29/12/2022, che prevede un pagamento in misura fissa di € 500,00. in quanto abbandonava sulla pubblica via rifiuti consistente nella batteria di tubi monocolpo.

La Polizia Locale, ricorda che i fuochi d’artificio, anche se di libera vendita, non possono essere fatti esplodere, sulla pubblica via, senza le necessarie autorizzazioni. I controlli continueranno nei prossimi giorni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author