BARI – Il Natale si accende in Valle d’Itria. Si apre il 7 dicembre prossimo MusicaLucis, il festival d’inverno di musica, arte e intrattenimento, che anima le province di Brindisi e Bari e i comuni di Fasano e Locorotondo. Nato nel 2021 da un’idea dell’associazione Itriae Culturae, la rassegna giunge alla seconda edizione con l’obiettivo di coinvolgere i pugliesi a fare festa con iniziative gratuite nei comuni della Valle d’Itria. Fino all’8 gennaio MusicaLucis proporrà dj set, musica dal vivo e installazioni artistiche, queste ultime vero e proprio valore aggiunto alle decorazioni già presenti sul territorio. L’incremento del cosiddetto fattore wow è la finalità delle installazioni per strada, che esulano dalle tradizionali decorazioni natalizie, fornendo attrazioni alternative per coinvolgere un pubblico diversificato.