Funerali Papa Francesco: Emiliano rappresenterà Conferenza Regioni

Michele Emiliano. presidente della Regione Puglia, rappresenterà la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui è vicepresidente, in occasione delle esequie del Sommo Pontefice, previste per sabato 26 aprile in Piazza San Pietro. Lo comunica la Regione Puglia

