Fumo su un’imbarcazione nel porto di Brindisi: intervento dei Vigili del Fuoco nella notte

BRINDISI – Sono stati vissuti momenti di apprensione a Brindisi nella serata di ieri. Poco dopo le 21 un’unità dei Vigili del Fuoco del distaccamento porto, supportata da personale della sede centrale, è intervenuta sulla banchina di ormeggio dello scalo di Brindisi a seguito della segnalazione di fumo proveniente da un’imbarcazione attraccata.

L’operazione di soccorso ha coinvolto sia mezzi nautici che terrestri, permettendo di raggiungere rapidamente la zona interessata e di avviare le operazioni di messa in sicurezza. Il tempestivo intervento del Comando dei Vigili del Fuoco dell’Adriatico ha evitato conseguenze più gravi, contenendo la situazione prima che potesse degenerare.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di Porto, a supporto delle attività di controllo e messa in sicurezza dell’area portuale.

Da quanto si apprende non risultano feriti e sono in corso accertamenti per determinare le cause del fumo e per valutare eventuali danni alla struttura dell’imbarcazione.

