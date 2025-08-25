25 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Fumo su un’imbarcazione nel porto di Brindisi: intervento dei Vigili del Fuoco nella notte

Giovanni Sebastio 25 Agosto 2025
centered image

BRINDISI – Sono stati vissuti momenti di apprensione a Brindisi nella serata di ieri. Poco dopo le 21 un’unità dei Vigili del Fuoco del distaccamento porto, supportata da personale della sede centrale, è intervenuta sulla banchina di ormeggio dello scalo di Brindisi a seguito della segnalazione di fumo proveniente da un’imbarcazione attraccata.

L’operazione di soccorso ha coinvolto sia mezzi nautici che terrestri, permettendo di raggiungere rapidamente la zona interessata e di avviare le operazioni di messa in sicurezza. Il tempestivo intervento del Comando dei Vigili del Fuoco dell’Adriatico ha evitato conseguenze più gravi, contenendo la situazione prima che potesse degenerare.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di Porto, a supporto delle attività di controllo e messa in sicurezza dell’area portuale.

Da quanto si apprende non risultano feriti e sono in corso accertamenti per determinare le cause del fumo e per valutare eventuali danni alla struttura dell’imbarcazione.

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Carceri italiane:un detenuto su otto con disturbi psichiatrici gravi

24 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Miss Italia, Miriam Colamonaco è Miss Faraglioni di Puglia

24 Agosto 2025 Redazione Web

Martina calcio: 3-0 in amichevole contro il Polimnia

22 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Emergenza 118 Capitanata: “Aumentare paga a medici garantendo tutele”

19 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Speciale Calciomercato – Puntata del 18 agosto 2025

19 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Specchia, piscina comunale vandalizzata. Remigi: “Gesto vile”

16 Agosto 2025 Gloria Roselli

potrebbe interessarti anche

Fumo su un’imbarcazione nel porto di Brindisi: intervento dei Vigili del Fuoco nella notte

25 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Lucera, sequestrati tabacchi illeciti e fuochi pirotecnici detenuti abusivamente

25 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Bari, in chiusura l’attaccante Leonardo Cerri

25 Agosto 2025 Flavio Insalata

Coppa Italia Serie D, il quadro completo del primo turno

25 Agosto 2025 Roberto Chito