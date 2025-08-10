Fumo a bordo: atterraggio d’emergenza per Airbus

BRINDISI – Fumo e un po’ di paura a bordo di un Airbus che, nella tarda mattinata di oggi, ha effettuato un atterraggio d’emergenza presso l’aeroporto di Brindisi. Il volo era partito da Cipro ed era diretto a Nantes, nella parte occidentale della Francia. Ad un certo, la presenza di fumo rilevata a bordo ha consigliato il dirottamento e, quindi, l’atterraggio d’emergenza allo scalo messapico. Una volta atterrato, vigili del fuoco e polizia di frontiera hanno fatto sbarcare i passeggeri in sicurezza e spento un principio di incendio. Nessuno si è fatto male e, nelle prossime ore, il volo potrà riprendere.

