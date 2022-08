FRNCAVILLA FONTANA – La perturbazione che, in queste ore, sta interessando alcune zone della regione e del Sud Italia si è abbattuta anche su Francavilla Fontana dove, nel primo pomeriggio, un fulmine è caduto su alcune palme, piantate nel terreno di un’area privata in uso ad un’azienda del posto, che sono poi andate a fuoco. L’incendio ha interessato anche alcune pedane in legno posizionate all’interno di un deposito. Sul posto, per la messa in sicurezza dell’area e lo spegnimento delle fiamme, i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e Brindisi.

Nel frattempo, la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla valida dalle ore 20 di oggi fino alle ore 20 di sabato, per rischio idrogeologico per temporali. Si prevedono, in particolare, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderate in tutta la puglia.