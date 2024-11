Fsc, il ponte senza firma: “Colpa della Regione”, anzi no

Bari – Colpa della Puglia, anzi no. Anche il ponte di Ognissanti è alle spalle senza che il patto con l’esecutivo nazionale sui fondi sviluppo e coesione sia stato firmato. Dalla Regione ribadiscono di aver inviato il dossier nella Capitale. Da Roma hanno già fatto sapere che, in effetti, è così ma all’interno ci sono progetti per 8,3 miliardi di euro, a fronte di una disponibilità del paniere per 5,7.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author