Frutta e verdura a scuola già da ottobre: bando da 14 milioni di euro

Maria Nocco (FdI): “Scelta lungimirante. Si premiano le imprese agricole virtuose e si accompagna la crescita dei bambini“

Frutta e verdura gratuite nelle scuole primarie a partire già dal prossimo ottobre: è la principale novità contenuta nel nuovo bando da 14 milioni di euro pubblicato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste per il programma “Frutta e Verdura nelle Scuole” relativo all’anno scolastico 2025/2026.

Finanziato dall’Unione europea, il programma promuove l’adozione di corretti stili alimentari tra i più piccoli, attraverso la distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli di qualità e attività educative rivolte anche a famiglie e insegnanti. Tra i criteri premianti per gli operatori selezionati figurano l’uso di prodotti biologici, Dop, Igp e di origine territoriale.

A rendere questa edizione particolarmente rilevante è l’anticipo della pubblicazione del bando, che consente per la prima volta dopo dodici anni di far partire le distribuzioni da ottobre, in coincidenza con l’avvio del calendario scolastico e in piena coerenza con la stagionalità dei prodotti.

“È una scelta lungimirante, che merita un plauso”, ha commentato la senatrice pugliese Maria Nocco (Fratelli d’Italia) sottolineando come il progetto rafforzi il legame tra educazione alimentare e promozione del made in Italy agroalimentare. “Si premiano le imprese agricole virtuose e si accompagna la crescita dei bambini nel solco della nostra Dieta Mediterranea, patrimonio Unesco. Il ministro Francesco Lollobrigida ha impresso un chiaro cambio di passo”, ha aggiunto.

Il bando prevede report mensili sui controlli di qualità, per garantire tracciabilità e trasparenza lungo tutta la filiera, e ha raccolto ampio consenso da parte delle organizzazioni agricole e delle cooperative, che hanno elogiato l’anticipo dei tempi e la valorizzazione della filiera corta e certificata.

