Frigole, residenti senz’acqua da 10 giorni

Da oltre dieci giorni 250 famiglie a Frigole sono senz’acqua. O meglio: l’acqua dai rubinetti scende ma con un livello di pressione così bassa che è impossibile svolgere le più banali operazioni giornaliere: dal lavarsi il viso alle facce domestiche. Per non parlare di provare ad azionare una lavatrice. Il livello della pressione è così basso che non c’è potenza sufficiente da azionare la caldaia. Tradotto: non c’è acqua calda. A denunciare la situazione, già raccontata anche attraverso i social, è il presidente della commissione controllo di Palazzo Carafa, Antonio Rotundo del pd, che chiede l’intervento immediato del comune su Arif e Acquedotto pugliese

