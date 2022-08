FRIGOLE – Lo scorso mese di aprile, a soli 18 anni, Pierandrea Longo, giovane di Strudà, è stato portato via da una malattia rara, il suo ricordo e il suo sorriso continuano però a vivere grazie a mamma Annalisa, papà Simone e la sorella Beatrice, che hanno fondato l’associazione “Il Sorriso di Pierandrea”, che vuole, sostenere giovani interessati da gravi patologie e malattie rare e regalare a questi ragazzi e alle loro famiglie momenti di serenità donando un soggiorno gratuito nel mare del Salento. Con questo scopo è stato organizzata al Molo 13 di Frigole l’evento “Sorrisi in movimento ”, in collaborazione con il Csi di Lecce, con tornei di beach-tennis, beach-volley, bocce e burraco per raccogliere fondi utili al progetto dell’associazione.