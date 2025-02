Frigole, Aqp: “Condutture guaste”

A Frigole c’è un acquedotto rurale che si estende per 30 chilometri interamente gestito da Arif ma rifornito grazie a due prese da Acquedotto Pugliese. E sono le perdite idriche dovute alla vetustà delle condutture a determinare i problemi di ridotta pressione che hanno creato notevoli disagi alle oltre 250 famiglie nei giorni scorsi. I dirigenti di Aqp hanno relazionato in commissione Lavori pubblici a Palazzo Carafa, dopo la segnalazione del consigliere Pd Antonio Rotundo. Assente invece proprio Arif. “Nel 2024 – ha detto l’ingegner Della Bona, dati alla mano – abbiamo rifornito quell’area con 340 mila metri cubi di acqua. Una quantità enorme che in genere utilizziamo per un’utenza fino a 6mila persone. Qui parliamo di circa 500. È evidente dunque che c’è un problema serio di perdita e che aumentare ulteriormente la pressione significherebbe non solo creare altri sprechi ma anche rischiare di danneggiare le tubature ormai vecchie e logorate”. Una soluzione, seppure solo per una sessantina di famiglie, ci sarebbe. Alcune abitazioni affacciano infatti su strade che hanno la doppia conduttura, sia di Arif che di Aqp, e Acquedotto ha già fatto sapere alle famiglie che si occuperebbe a proprie spese dell’impianto di allaccio. Solo in due hanno risposto, evidentemente perché l’allaccio ad Acquedotto comporta avere o far realizzare l’impianto della fognatura. E questo, da quelle parti, è un altro tema caldo

