Valentina Palmisano

Frecciarossa Roma-Taranto, Palmisano: “Soppressione inaccettabile”

Redazione 9 Settembre 2025
L’europarlamentare del M5S: “Quella tratta va difesa, è strategica”

“Occorre evitare l’isolamento di città e territori come Taranto, Potenza e altre realtà della Basilicata”. Valentina Palmisano, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, interviene contro l’ipotesi di soppressione del Frecciarossa Taranto-Roma.

Secondo Palmisano, una decisione di questo tipo rappresenterebbe un grave colpo per i cittadini e le imprese del Sud: “Non si può sospendere, anzi definitivamente annullare, la tratta. Non possono essere sempre i cittadini a pagare scelte prese da chi non ha a cuore il futuro del Mezzogiorno”.

L’europarlamentare invita a costruire un fronte comune che coinvolga Regioni, sindacati, associazioni e movimenti civici, con l’obiettivo di chiedere chiarimenti a Trenitalia e, se necessario, contrastare la misura in tutte le sedi istituzionali.

Palmisano sottolinea inoltre i rischi occupazionali e produttivi connessi allo stop del collegamento: “Verrebbero tagliati posti di lavoro e si aggraverebbero le difficoltà per imprese e passeggeri che quotidianamente utilizzano la tratta”.

Un monito che si inserisce in un quadro più ampio di critiche verso politiche considerate penalizzanti per il Sud: “Assistiamo a un reiterarsi di decisioni contro il Mezzogiorno, che non fanno altro che aumentare il divario con il Nord”, ha concluso Palmisano.

