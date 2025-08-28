28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Frecce Tricolori e Disfida, la marcia di avvicinamento di Barletta

Antonio Gargano 28 Agosto 2025
centered image

BARLETTA – Barletta entra nel vivo della preparazione per Frecce Tricolori e Disfida. Domenica 31 agosto l’Air Show nei cieli della città, domenica 7 settembre il corteo storico per il 522° anniversario della battaglia tra italiani e francesi. L’assessore alla cultura Oronzo Cilli traccia la marcia di avvicinamento ai due eventi, partendo dallo spettacolo in volo. Dopo le Frecce toccherà alla Disfida, con una settimana che ripercorrerà la tradizione culturale e storica di Barletta, seppur in tono minore e senza certame cavalleresco. I costi dell’organizzazione nell’analisi dell’assessore comunale.

About Author

Antonio Gargano

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Trani, stadio Nicola Lapi: collaudate le torri faro

28 Agosto 2025 Antonio Gargano

Si ribalta auto tra Cerignola e Trinitapoli, muore una 56enne

28 Agosto 2025 Antonio Gargano

Qcine, giustizia e legalità nel ricordo di Carlo Legrottaglie

28 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Truffe agli anziani, due colpi in un giorno ad Andria e San Ferdinando di Puglia

28 Agosto 2025 Maria Fiorella

Trani: rubato bassorilievo in argento dall’altare del Sacro Cuore

27 Agosto 2025 Maria Fiorella

Fuga di gas ad Andria: traffico bloccato, nessun ferito

27 Agosto 2025 Maria Fiorella

potrebbe interessarti anche

Basket A2/M, Valtur Brindisi: Blake Francis operato alla mano destra

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Frecce Tricolori e Disfida, la marcia di avvicinamento di Barletta

28 Agosto 2025 Antonio Gargano

Scuola: caro libri tra bonus e usato

28 Agosto 2025 Marzia Baldari

Trani, stadio Nicola Lapi: collaudate le torri faro

28 Agosto 2025 Antonio Gargano