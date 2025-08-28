Frecce Tricolori e Disfida, la marcia di avvicinamento di Barletta

BARLETTA – Barletta entra nel vivo della preparazione per Frecce Tricolori e Disfida. Domenica 31 agosto l’Air Show nei cieli della città, domenica 7 settembre il corteo storico per il 522° anniversario della battaglia tra italiani e francesi. L’assessore alla cultura Oronzo Cilli traccia la marcia di avvicinamento ai due eventi, partendo dallo spettacolo in volo. Dopo le Frecce toccherà alla Disfida, con una settimana che ripercorrerà la tradizione culturale e storica di Barletta, seppur in tono minore e senza certame cavalleresco. I costi dell’organizzazione nell’analisi dell’assessore comunale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author