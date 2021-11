LECCE- Un incontro in presenza presso l’hotel Tiziano: questa la nuova sfida di Fratelli D Italia che approda anche nel capoluogo salentino. Presenti i massimi vertici del partito oltre ai tanti ex che non hanno trovato collocazione nella nuova geografia politica delineatasi negli ultimi anni. Paolo Perrone, Luca Murra, Gabellone, Guido, Tramacere, Macculli, Perrini, Fitto, Congedo, Gemmato, tutti in prima fila pronti a supportare il partito guidato da Giorgia Meloni. Tanti i temi affrontati, dalla elezione del prossimo presidente della Repubblica, al rapporto con la Lega, al civismo pugliese, al reddito di cittadinanza, alla prossima ristrutturazione del partito.



