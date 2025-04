Fratelli d’Italia Taranto, Iaia nomina i responsabili dei Dipartimenti

Struttura rafforzata con un nuovo organigramma: ”Queste donne e questi uomini intendono continuare a impegnarsi per il bene comune”

Si rafforza la struttura provinciale di Fratelli d’Italia a Taranto, con la nomina dei responsabili dei vari Dipartimenti annunciata dal presidente provinciale Dario Iaia. I nuovi incaricati avranno il compito di approfondire le tematiche di competenza e di coordinare l’attività politica sul territorio nei rispettivi ambiti.

L’organizzazione e la segreteria amministrativa saranno guidate da Francesco Fischetti, mentre la gestione delle adesioni e dei difensori del voto è stata affidata a Tommaso Chiarelli. Francesco Miale si occuperà di programma e studio, Francesco Marra di ambiente ed energia, Filippo Pavone degli enti locali, e Giovanni Luigi Maiorano di sicurezza e immigrazione.

Nel settore della sanità è stata scelta Antonietta Mele, mentre a Matilde Percolla andranno le pari opportunità, la famiglia e i valori non negoziabili. La gestione delle tematiche relative al lavoro e alle crisi aziendali sarà affidata a Maria Greco, all’agricoltura penserà Maria Terrusi, e alla giustizia Antonella Semeraro.

Caterina Madaro guiderà il Dipartimento scuola, Grazia Lillo si occuperà della tutela delle vittime, e Francesco Mele si dedicherà alla disabilità. Il comparto sport e università sarà seguito da Annita Lavecchia, mentre i trasporti saranno gestiti da Vanni Caragnano.

Alla comunicazione è stato designato Salvatore Stano, alle politiche sociali Emma Scarfato, e alle politiche europee Serena Tardiota. Per la cultura, la scelta è ricaduta su Antonio Biella, mentre per le attività venatorie è stato nominato Angelo Basta.

Roberta Friolo avrà la responsabilità di dipendenze e terzo settore, Alessandro Scarciglia della difesa, Carmen Bianco del turismo, Antonella Miccoli dell’equità sociale, e Antonio Marra si occuperà degli italiani all’estero.

Infine, il Dipartimento veterinaria sarà diretto da Roberto Russo, la riqualificazione urbana da Giovanna Salvatore, e i rapporti sindacali da Andrea Ferraioli.

“Sono molto soddisfatto del gruppo dirigente di Fratelli d’Italia – ha dichiarato Dario Iaia –, perché queste donne e questi uomini intendono continuare a impegnarsi per il bene comune, spinti e uniti dalla volontà di contribuire a migliorare l’area ionica. Ringrazio ciascuno di loro per il tempo messo a disposizione del territorio e per il lavoro che svolgeranno con responsabilità e determinazione. La politica è passione, entusiasmo e senso civico. Tra i nostri obiettivi c’è sicuramente quello di coinvolgere i tarantini in questo straordinario processo democratico”.

