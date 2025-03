Fratelli d’Italia: “In Puglia carriere agevolate per chi ha legami politici”

BARI — Il gruppo regionale di Fratelli d’Italia torna a sollevare dubbi sul bando per la selezione del dirigente del personale di Aeroporti di Puglia. In una dichiarazione congiunta, i consiglieri Renato Perrini, Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Tommaso Scatigna, Tonia Spina e Paolo Pagliaro affermano: «Non ci scandalizza l’assunzione della moglie del consigliere regionale PD Filippo Caracciolo. Siamo certi delle sue competenze, ma il punto è un altro: quanti giovani pugliesi, senza legami con il potere, hanno le stesse opportunità di costruire un curriculum così prestigioso?».

Il bando, pubblicato il 2 febbraio 2024 e chiuso il 15 dello stesso mese, ha previsto appena dieci giorni lavorativi per partecipare, richiedendo documenti specifici come il modello C2 e l’aver coordinato aziende con almeno 350 dipendenti. Un anno dopo, con un solo partecipante ammesso, la vincitrice è risultata Carmen Fiorella, moglie di Filippo Caracciolo, imputato per corruzione perché avrebbe tentato di favorire imprenditori amici con informazioni riservate sugli appalti di Acquedotto Pugliese, di cui la stessa Fiorella era consigliere di amministrazione.

«Tutto regolare secondo Aeroporti di Puglia, che parla di coincidenze – proseguono i consiglieri -. Peccato però che il nome della vincitrice sia stato nascosto dietro un codice alfanumerico, in violazione del Decreto legislativo 33/2013, che obbliga alla pubblicazione delle graduatorie finali».

Fratelli d’Italia conclude chiedendo trasparenza: «Se un posto tanto prestigioso attira solo tre candidature, con una sola idonea, e se si fissano limiti d’età e tempi ristretti che tagliano fuori molti professionisti, qualche domanda è d’obbligo. Aeroporti di Puglia e la politica chiariscano: i giovani pugliesi meritano pari opportunità, non corsie preferenziali per chi ha “l’aiutino da casa”».

