Fratelli d’Italia Bari lancia la scuola di formazione politica

BARI – Una scuola di formazione che punta a creare la nuova classe dirigente del partito di Giorgia Meloni. I fratelli d’Italia del capoluogo hanno presentato FormAzione, una serie di appuntamenti che sin dalle prossime ore metteranno a confronto i ragazzi di Gioventù Nazionale della provincia di Bari con i massimi rappresentanti politici del partito, docenti universitari ed esperti. Una serie di corsi in cui l’obiettivo è formare i Fratelli d’Italia del domani anche in vista delle prossime competizioni elettorali come le regionali sulle quale si esprime l’europarlamentare Michele Picaro che spiega come la coalizione di centrodestra sia coesa e pronta a proporre un nome unitario contro il centrosinistra a trazione Decaro.

