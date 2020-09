Frasi blasfeme su chiesa del ‘500, denunciati due turisti

Condividi

Sono stati individuate e denunciate due delle persone che nella prima metà di agosto hanno imbrattato con scritte blasfeme la chiesa Santo Stefano, risalente al XVI secolo, che si trova a Montesardo, una frazione di Alessano. Si tratta di un 48enne residente a Livorno e una donna di 40 anni di Berlino, entrambi in vacanza in Salento. Sono accusati di imbrattamento e deturpamento aggravato in concorso. Al raid vandalico avrebbero preso parte anche altre tre persone in corso di identificazione. I carabinieri sono risaliti ai due denunciati grazie ai filmati dalla videosorveglianza di alcuni privati e alle dichiarazioni di alcuni testimoni. I muri esterni della chiesetta erano stati imbrattati con la vernice spray di colore rosso e nera usata per frasi blasfeme in italiano, inglese e tedesco. Non è ancora accerto il motivo del gesto ma alla base non ci sarebbero moventi di carattere politico e religioso.